中正脊椎骨科醫院日前收治一名病患，一位阮姓先生遭大貨車追撞，造成3、4、5節胸椎嚴重粉碎性骨折，骨頭碎片傷及脊髓神經，致雙腳失去知覺及完全癱瘓，經院長高振興7個多小時漫長手術，小心翼翼清除脊髓內碎骨、血塊，同時修補受損神經及腦膜，加上輔助的復健醫療，阮先生的癱瘓逐漸好轉，更與女友生下一名孩子，幸福過下半生。

阮男當時從高雄騎車要返回湖內的住處，沒想到經過岡山時與向對向左轉的貨車發生擦撞，當時因重創胸椎，當場陷入昏迷，甦醒後發現自己下半身已無知覺，雖在台南做過骨頭固定手術，但沒有把握他可以完全康復，於是透過醫師親友推薦求助高振興。

阮男因為車禍造成第3、4、5節胸椎粉碎性骨折，原本四方形的胸椎骨頭變形成近乎三角形，粉碎的骨頭刺傷脊髓神經，導致嚴重性的神經功能喪失，造成下肢無力、大小便失禁等問題。

高振興說，人體胸椎共有12節，其中3、4、5節上胸椎的神經密集度更高，其手術就是要將骨頭碎片、血塊等異物清除乾淨，並將斷裂的骨頭以鋼釘、支架固定好，同時以很微細的手術線縫合，加上精細的手術技巧修護受損的神經組織，希望盡量保留未完全受損的神經組織及增加損害組織癒合的機會。

高振興表示，「脊髓損傷」是指因交通事故、跌倒或運動傷害造成外傷，導致脊髓神經損傷，由於脊髓再生能力低、結構複雜，往往造成不同程度神經功能喪失或癱瘓。「脊髓損傷」依損傷部位的高低以及損傷嚴重性而產生不同症狀，例如頸椎受傷會造成四肢癱瘓，約佔所有脊髓損傷患者半數，若傷及胸椎、腰椎，則造成下半身癱瘓及大小便功能不良。