宜蘭縣政府向交通部提報3種通勤月票方案，審議後須修正再審，關鍵在於審查委員對其中2種通勤月票使用人數有所疑慮，縣府為此對通勤族問卷調查，有78.7％受訪者表示，使用國道客運到雙北後，還會再轉乘市區運具，縣府已將修正資料送到公路總局，盼能盡快審核，讓縣民及早受惠。

縣府估計，宜蘭縣約有7000名通勤族，縣府提報交通部3種通勤月票方案，有1800元國道客運加台鐵，如再加上雙北公共運輸、YouBike前30分鐘免費為2300元，考量縣內通勤族，也提出宜蘭縣境市區公車加鐵路的750元月票方案。

通勤月票售價約是通勤族1個月交通費的3折，但台鐵無限次搭乘部分，以及雙北公共運輸，都因涉及系統設定問題，如經公路總局審議通過，預計是10月才可持月票搭乘台鐵或雙北公共運輸。

但上月公路總局審議宜蘭版的通勤月票方案時，審查委員對1800元、2300元月票使用人數有疑慮，宜蘭縣的通勤月票方案保留再議。縣府交通處為此6月28、29、30日，在宜蘭、羅東轉運站針對通勤族問卷調查。

問卷計有900份，回收615份，據問卷調查，通勤到台北上班有87.98％，願購買月票有89.1％，選擇國道加雙北運具達78.7％，選擇國道客運21.3％。交通處估計，通勤月票如上路，在2025年國道客運疏運量將成長5％。

交通處表示，問卷設計上並未提及票價，但民眾心理會選擇有更多運具的方案，實際購買人數要等上路後才能確定；宜蘭的修正方案已在7月11日送公路總局，縣府希望能盡快審核，盼通勤月票能在8月上路。