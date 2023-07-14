國際天后「CoCo」李玟本月5日傳出輕生不治，享年48歲，關於死因有一說，指李玟是被嘔吐物噎到窒息，但李玟二姊李思林（Nancy）表示一切要等驗屍結果決定，告別式和追思會的日期也要等驗屍官完成手續後才能決定。今(14日)媒體報導，李玟告別式已定本月31日舉行，隔天8月1日進行火化，許多李玟的大陸粉絲群組已在瘋傳此事，想提前買機票送偶像最後一程。

據《自由時報》報導，李玟的大陸歌迷微信群組今宣布了李玟的告別式時間訂在7月31日於香港殯儀館舉行，根據當地習俗，隔天進行火化儀式，不少台灣、新加坡、馬來西亞、美國的歌迷知道此事後，已經開始著手訂機票、住宿等，想親自飛往香港送李玟，而媒體求證二姊Nancy，對方回應：「並沒有任何獨家給任何報館，今天晚上會有不正式的公告，請稍安勿躁。」

李玟的二姊Nancy日前在社群網站透露，李玟2日在家中想不開，緊急送醫搶救3天仍回天乏術，港媒指出，李玟的致死原因疑因嘔吐物入肺窒息而死，當時Nancy表示希望大家不要亂傳李玟尚未被證實過的死因，但表示李玟當天確實有嘔吐過，一切還是要等驗屍報告出爐而定，大概需要2個星期才會有進一步的通知。

至於李玟的喪禮，Nancy表示會採佛教儀式舉行，考量到李玟生前很疼愛歌迷，也計畫在兩岸三地舉行追思會，最快8月舉行。而李玟與丈夫Bruce近年頻傳婚變，知情人指出兩人已經分居兩年，原本這個月要辦離婚手續，沒想到還沒簽字，李玟先走一步，而Bruce在李玟出事時並不在香港，最後一刻有趕回港見太太最後一面。

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