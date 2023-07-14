法務部調查局因應2024年總統及立委選舉，境外不法資金透過地下金融交易市場，或以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付公司，影響選舉，在台灣高檢署指示下執行查緝專案，自7月3日至12日同步偵辦，共動員6個外勤處站，查緝9案、搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯金額新台幣21億9213萬餘元。

調查局14日指出，境外不法資金透過地下金融交易市場，或以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付公司等作為掩護，實則進行異地資金移轉。

調查局為防制境外資金介入選舉，穩定金融市場秩序，配合台灣高等檢察署「112年度查緝不法金流專案」，自7月3日至7月12日執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，防制洗錢犯罪，及時斬斷不法金流。

調查局共計動員新北市、台南市調查處、苗栗縣調查站、北機站、中機站及南機站等處站，總計查緝9案、搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯金額約新台幣21億9213萬餘元。

調查局表示，本次掃蕩過程發現，地下通匯犯行多出現在台灣與中國大陸或越南等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉，通匯方式主要以傳統帳戶之匯兌模式，藉由販售東南亞貨品的商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，再將穩定幣經由他國幣商兌換成客戶所需之法定貨幣，進行異地結算完成資金轉移。

調查局強調，將持續配合台灣高等檢察署「查緝不法金流工作小組會議」決議，加強防範境外勢力利用地下通匯違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，並循線釐清往來匯兌金流脈絡，溯源追查不法資金，並積極調查高犯罪風險業者交易金流有無異常，以維護社會安定及金融秩序。