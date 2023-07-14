台北市長蔣萬安到場與警方一起宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

數位發展部數位產業署及北市電腦公會，14日至16日每日10時至18時，在花博爭豔館舉辦「2023夏日電玩展」，因適逢暑期「青春專案」，北市警中山分局特別利用電玩展首日「電競體驗活動」 ，於花博爭豔館辦理青春專案及識詐、交通安全宣導，以寓教於樂的遊戲互動方式，引導青少年認識網路誘拐被害各式情境，提升全民反詐意識，台北市長蔣萬安也親臨會場，與中山分局共同宣導，加深民眾識詐能力。

中山分局，今年暑假為疫情解封後的第一個暑假，預期青少年會規劃許多活動，分局在專案期間，置重點於對青少年安全、健康危害最大的「新興毒品」、「組織暴力」、「詐欺」、「兒少性私密影像」及「性剝削」等案件加強宣導及查緝，全方位捍衛青少年權益，提供青少年一個安全、健康又有意義的暑期生活。另因應「曝險少年行政輔導先行」新制上路，將全力輔導並提供各面向的協助，以確保其健全成長。

此外，加強推動行政院提出的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」工作，透過四大面向及三減策略，運用公私協力推動各項防詐作為，精進打詐策略，發揮前端阻卻、後端查緝之效用，積極呼籲民眾建立「識詐」意識，唯有認知上了解詐騙態樣，才能有效遏止詐騙案件發生。

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