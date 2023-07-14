《國民法官》制度今於1月1日正式上路，從7月中旬起，即將有第1件進行選任程序的國民法官案件。因應國民法官從一般民眾篩選，為照料國民法官心理健康，司法院亦為此編印「國民法官心理健康手冊」，提供國民法官、備位國民法官閱讀。

截至7月11日止，司法院共計40件由檢察官起訴之國民法官案件，其中6案已排定選任程序（包括台北、新北、基隆、金門等法院），將來被抽選的民眾有機會步入法庭參與審判。另，法院亦會於各層面妥善照料，讓每位被抽選的國民能夠安心參與審判，專心扮演好國民法官的職責，並把這樣寶貴的參與經驗傳達給社會大眾。

司法院考量，國民法官審理案件時，需要充分審酌重大刑事案件而作出論罪及科刑的判斷，心理負擔以及壓力沉重，且於參與審判過程中，亦有機會接觸令人不適的證據資料，心理可能受到強烈衝擊。鑒於保密義務，司法院亦指出，國民法官可能存在心理壓力，卻不知如何以適當方式，尋求外界協助。

圖為司法院近日新推出的「國民法官心理健康手冊」。（圖 / 司法院提供 ）

（圖 / 司法院提供 ）

司法院亦規劃印製心理健康手冊，交由各地方法院分發給參與審判的國民法官、備位國民法官。手冊文案由社團法人臺灣醫療健康諮商心理學會負責編擬，並邀請學者專家協助審閱，同時搭配美編設計，使整套手冊更易閱讀。

另，司法院表示，手冊採用Q&A方式，國民法官可藉此更了解案件審理各個階段時，可能面對的心理壓力；也讓國民法官知道職務內容與應準備之心理建設，還提供自我心理健檢表、各種心理健康資源等整理，協助國民法官排解負面情緒，亦希望藉此讓國民法官知道應該如何尋求協助。