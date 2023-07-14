2023台北國際夏季旅展今日在世貿一館登場，本屆有29個公部門、約200家廠商參與，總共近550個攤位，而今年還有大陸9個省份旅遊業者參展，包下47個攤位低調宣傳各省旅遊。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，恢復兩岸旅遊交流是民眾與業者的共同心聲，希望今日的一小步能為日後交流開啟更多可能。
賴瑟珍表示，睽違3年終於打開疫情圍城，旅展籌辦過程有些波折，今天總算順利開幕，也為疫後兩岸旅遊業界迎來一道曙光。她強調，兩岸旅遊全面恢復交流是民眾與業界的共同心聲，希望今天這一小步，能為日後兩岸旅遊交流增加善意。
海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處主任何婕說，此次是疫後首次有兩岸合作交流，今年5月大陸宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，兩岸同根同源、同文同種，大陸做為旅遊目的地對於台灣民眾有極大魅力。
何婕指出，海峽兩岸夏季旅展舉辦以來，是兩岸互通信息、共享資源、促進市場的重要平台，為促進兩岸旅遊交流合作，這次旅展也力求為台灣民眾呈現大陸旅遊業發展新樣貌，帶來更多新產品資訊。今年大陸展區有47個展位，包括6家國籍航空參展。
今年台北國際旅展邀請到9個大陸省份來參展，原預計有200多名大陸官員及旅遊業者來台，但最後陸委會擋掉所有官員，只核定其中130餘名業者，後續由於團員的限制頗多，最後實際來台僅剩60餘人。
許多旅遊界人士認為，本次夏季旅展是向陸方釋出善意的好機會，沒想到陸委會直接擋掉所有大陸官員，擺明了不想交流，業界對於兩岸旅遊開放的態度轉為悲觀，認為今年開放已無機會，要視明年總統大選後的結果而定。
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