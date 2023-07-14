2023第8屆台北國際夏季旅展，14日在台北世貿一館盛大展開，將持續為期4天的展出，在經歷前3年疫情低谷後，今年吸引了大批前來參觀的民眾，現場人聲鼎沸、人潮絡繹不絕。（實習攝影記者洪啟祐攝）

2023台北國際夏季旅展今日在世貿一館登場，本屆有29個公部門、約200家廠商參與，總共近550個攤位，而今年還有大陸9個省份旅遊業者參展，包下47個攤位低調宣傳各省旅遊。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，恢復兩岸旅遊交流是民眾與業者的共同心聲，希望今日的一小步能為日後交流開啟更多可能。

台北國際夏季旅展14日開幕，COVID-19疫情相對趨緩後，首度有60多名中國業者來台參展，現場湧入許多民眾參考相關業著的旅遊方案。（鄭任南攝）

台北國際夏季旅展14日開幕，COVID-19疫情相對趨緩後，首度有60多名中國大陸業者來台參展，來自山西省的參展單位請到關公故鄉原汁原味穿著戲服的關公等三國演義人物現場表演，同時走下舞台與民眾近距離接觸，歡迎民眾到中國大陸山西來旅遊。（鄭任南攝）

賴瑟珍表示，睽違3年終於打開疫情圍城，旅展籌辦過程有些波折，今天總算順利開幕，也為疫後兩岸旅遊業界迎來一道曙光。她強調，兩岸旅遊全面恢復交流是民眾與業界的共同心聲，希望今天這一小步，能為日後兩岸旅遊交流增加善意。

海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處主任何婕說，此次是疫後首次有兩岸合作交流，今年5月大陸宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，兩岸同根同源、同文同種，大陸做為旅遊目的地對於台灣民眾有極大魅力。

台北國際夏季旅展14日開幕，COVID-19疫情相對趨緩後，首度有60多名中國大陸業者來台參展，來自山西省的參展單位請到關公故鄉原汁原味穿著戲服的關公等三國演義人物現場表演，同時走下舞台與民眾近距離接觸，歡迎民眾到中國大陸山西來旅遊。（鄭任南攝）

何婕指出，海峽兩岸夏季旅展舉辦以來，是兩岸互通信息、共享資源、促進市場的重要平台，為促進兩岸旅遊交流合作，這次旅展也力求為台灣民眾呈現大陸旅遊業發展新樣貌，帶來更多新產品資訊。今年大陸展區有47個展位，包括6家國籍航空參展。

今年台北國際旅展邀請到9個大陸省份來參展，原預計有200多名大陸官員及旅遊業者來台，但最後陸委會擋掉所有官員，只核定其中130餘名業者，後續由於團員的限制頗多，最後實際來台僅剩60餘人。

許多旅遊界人士認為，本次夏季旅展是向陸方釋出善意的好機會，沒想到陸委會直接擋掉所有大陸官員，擺明了不想交流，業界對於兩岸旅遊開放的態度轉為悲觀，認為今年開放已無機會，要視明年總統大選後的結果而定。