國民黨參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨（13）日指出，黨內有人喊出換侯，這是不可能的事，「但為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，自己都知道內情」。前立委郭正亮在同日晚間的《國民大會廣告時間輕鬆聊》提到，金所暗指背後的金主應該是外號「CK楊」的楊建綱。

金溥聰在網路節目《今天誰來沛》提到，黨主席朱立倫曾說過，換侯是不可能的事，並稱倡議「換侯」的人為何出來鬧，後面的金主，自己都知道。外界揣測，金溥聰這番話就是衝著日前提出「侯上韓下」的國民黨不分區立委鄭麗文。

《國民大會》主持人謝曜州在節目中詢問，「現在報紙有寫說，鄭麗文背後有一個國民黨傳統大金主。」郭正亮回應，這個人很多人都認識，他也見過面，就是「CK楊」。但郭正亮認為，鄭麗文拋出換侯說，「跟金主沒有關係」，也不算和金小刀之間的私人糾紛。

謝曜州接著提到，那為何鄭麗文的態度突然從力挺侯友宜，變成侯友宜會害死國民黨？郭正亮表示，應該是侯友宜的選情急轉直下，出乎很多人意料之外。媒體人謝寒冰則補充，應該是等太久一直沒有起色，且鄭麗文有私下和他透露，「覺得這次如果再搞下去，國民黨會整個垮掉。」

另據《信傳媒》13日報導，「CK楊」本名楊建綱，為異康公司董事長，與國民黨黃復興黨部關係不錯，過去曾力挺高雄市前市長韓國瑜，與台北市前市長郝龍斌、立委呂玉玲、及部分退將也有交情。