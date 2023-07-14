限速5公里標誌位於名間鄉一處砂石車專用道，設置在鋼便橋的兩端。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府工務處強調鋼便橋兩端速限標誌，提醒砂石車司機通行鋼便橋要減速，確保安全。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

砂石車專用道全程限速40公里，僅鋼便橋限速5公里，司機直呼：「太慢了！」（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投名間鄉一處道路的限速標誌竟然只有「5公里」，民眾拍照上傳引發熱議，網友傻眼直呼：「這是給烏龜走的？」其實這是砂石車專用便橋的速限，行經砂石車司機說：「5公里太慢了，這種速度用走的都會超速。」縣府工務處強調，這是提醒砂石車司機通行鋼便橋要減速，注意行車安全。

近日有民眾拍攝限速標誌「5公里」照片上傳，直呼：「這個就過份了喔！」引發網友討論，網友直言「阿嬤走路都比你快了」、「這條路是不是只開放給烏龜走」？甚至有人質疑：「是不是少打1個0？」

限速5公里標誌位於名間鄉一處砂石車專用道，實際開車來到現場，發現全線限速標誌是「40公里」，不過在鋼便橋前突然間變成「5公里」？行經砂石車司機說：「5公里太慢了，這種速度用走的都會超速。」

南投縣政府工務處副處長李坤煌指出，限速5公里標誌位於名間鄉一處砂石車專用道，專門給砂石車來通行使用，一般用路人沒辦法走那一條道路，速限標誌設置在鋼便橋兩端，並沒有設置測速照相機，主要是提醒砂石車司機通行鋼便橋要減速，放慢速度，才能確保安全。