每個人對於吃的重視度不同，有些人認為「吃飯皇帝大」，不管多忙都要吃東西，有的人則覺得吃很浪費時間，通常都速戰速決。日本網站「占TV」分享12星座吃東西速度，最慢的就是金牛座，他們喜歡按自己的節奏用餐，最快的則是射手座，只要能快速填飽肚子，吃什麼都無所謂。

第12名、金牛座

金牛座喜歡按照自己的節奏吃飯，仔細咀嚼每一口，細嚼慢嚥享受美食，就算工作很忙，依舊會騰出時間用餐。

第11名、處女座

處女座很重視健康，認為吃太快會對腸胃造成負擔，還可能容易發胖，所以通常都是細細品嘗。

第10名、摩羯座

摩羯座在意他人目光，不喜歡表現出吃很快的樣子，顯得自己好像很餓一樣。

第9名、雙魚座

雙魚座個性較內向，吃東西時盡量保持低調，總是一小口一小口的吃。

第8名、獅子座

獅子座很重視飲食，除了美味外，擺盤也很重要，喜歡慢慢欣賞一道佳餚。

第7名、雙子座

雙子座好奇心旺盛，吃飯時會一邊品嘗一邊評價，因此需要一點時間才能吃完。

第6名、天秤座

天秤座重視用餐禮儀，會保持優雅姿態品嚐食物，例如筷子怎麼拿、碗要怎麼放。

第5名、天蠍座

天蠍座吃飯速度依情況而定，忙的時候會狼吞虎嚥，若有空閒的時間，就會細嚼慢嚥。

第4名、水瓶座

水瓶座希望有效運用時間，認為吃飯很耗時，通常都會迅速吃完，快點回到工作崗位。

第3名、牡羊座

牡羊座平常想做的事情太多，生活過得很忙碌，在有限的時間裡，盡可能迅速完成各種事情，因此用餐速度通常都很快，吃相可能就不太好看，甚至把食物碎屑噴的到處都是。

第2名、巨蟹座

巨蟹座天生很愛吃，看到美味的食物就想品嘗，而且懂得把握最美味的時刻，避免熱食冷掉或冷的料理放到變質，盡可能迅速品嘗，讓人誤以為他們是為了節省時間，其實只是太愛吃。

第1名、射手座

射手座想到什麼就馬上行動，只要肚子餓了，就算手上有工作，也會馬上停下來，非吃點東西不可，為了盡快填飽肚子，通常以方便為優先考慮，食物是否好吃是其次，餐點一送上來，不用20分鐘的時間，就會馬上吃得精光。