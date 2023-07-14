國民黨主席朱立倫14日赴苗栗縣頭份市永貞宮參拜媽祖，永貞宮主委張淑芬、苗栗市長邱鎮軍陪同上香。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫14日赴苗栗縣頭份市永貞宮參拜，並與永貞宮委員們座談。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫14日走訪苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦親自接待。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫14日走訪苗栗縣議會，議長李文斌等接待。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫14日走訪苗栗縣議會，與鄉鎮市黨部主委會談。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫14日走訪苗栗縣議會。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦呼籲藍軍團結追求兩岸和平

國民黨主席朱立倫14日赴苗栗縣地毯式走訪，除了到頭份市永貞宮參拜，與苗栗縣長鍾東錦會面，並赴苗栗縣議會與議長李文斌、副議長張淑芬及國民黨苗栗縣2名立委參選人邱鎮軍、陳超明等人會談。朱立倫強調，賴清德講要決戰7局後，那表示現在民進黨很閒，國民黨內鬨正是民進黨最樂見的，唯有團結一致砲口對外，才能政黨輪替、國會過半。

朱立倫14日上午首抵頭份市永貞宮，由永貞宮主委暨苗栗縣副議長張淑芬率領全體委員、爐主接待，由國民黨提名參選苗栗縣第2選區立委的邱鎮軍全程陪同朱立倫的訪苗行程，朱立倫隨後並與永貞宮全體委員及爐主舉辦座談，向在場全體人員推薦邱鎮軍，並期望大家團結一致，全力支持國民黨。

朱立倫接著轉往苗栗縣政府會見縣長鍾東錦，這是鍾東錦當選後第2度與朱立倫會面，也是鍾東錦首度在縣長辦公室內接待朱立倫。2人結束會談後，朱立倫馬不停蹄地趕往縣議會，與議長李文斌、副議長張淑芬、立委徐志榮、立委參選人陳超明、邱鎮軍、竹南鎮長方進興、多名縣議員及國民黨鄉鎮市黨部主委等共進便當午餐會談。

朱立倫說，聽說賴清德講說決戰7局後，現在才進到第1、2局，賴清德直接講決戰7局後意思就說現在民進黨很閒，閒到只要製造國民黨的內鬨，讓國民黨亂，就是他們的最高目的，最開心的事，現在不能讓民進黨太閒，要把大家的力量團結在一起，砲口一致對外，相信侯友宜在大家的團結努力下，一定能政黨輪替，國會過半，讓民眾過好日子

朱立倫坦承，目前除了國民黨提名的立委候選人外，在部分選區正與非綠的朋友們協調合作，就是希望能政黨輪替、國會過半。如果出現任何內鬨內亂，一定是民進黨最高興，要把砲口對外，不要讓賴清德那麼閒，讓民進黨那麼閒，每天為非作歹，特權橫行，造成社會困擾，7月16日，侯友宜會和很多民眾、青年朋友們一起站出來，要讓民進黨知道他們的特權橫行是不被民眾所接受的。2024讓民進黨知道什麼是真正的民意。朱立倫強調，只有國民黨能讓兩岸直正和平，讓民眾過好日子。

鍾東錦在等候朱立倫時接受媒體訪問表示，他有時候聽到「下架民進黨」不是那麼舒服，應該強調追求兩岸和平、追求社會的公平正義，其它都是手段，不管是整合的過程，目的還是讓台灣的社會更公平正義，鍾東錦強調，他一定是跟著國民黨的決定走，黨支持誰，他就支持誰，也呼籲大家要團結一致，至於他個人黨籍的問題，現在不急，一切按照黨章處理，他個人事小，國家事大，他認為以目前而言，黨還有更重要的事情要處理，要團結一切可能團結的力量，國民黨人才都很優秀，他也難以選擇，可以透過主席所講的程序，走完以後，有最棒的人選後，我們再來支持。