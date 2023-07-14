台版MeToo浪潮推動「性平三法」修法，行政院會13日拍板修正草案，不僅明確定義權勢性騷，更對師生戀新增規範，即師生私下約會、看電影，甚至稱呼過於親密，均可能觸法，校長與教職員最重可處終身解聘。世新大學社會心理系副教授詹昭能認為，尤其在師生戀的部分，官方將其定調至違反專業倫理的法律範圍，但情感問題難以定罪，未來在調查與研判上，恐怕會有許多灰色地帶難以判斷。

見長於愛情心理學的詹昭能，長年推廣愛情教育。對於本次修法納入師生戀，他表示，放眼四周，師生戀成功案例不少，現在官方以法律嚴格加以規範，對於單純的師生互動，恐怕會造成諸多壓力與困擾，「今天到底該不該關心學生？關心到什麼程度？怎麼關心？大家會心驚膽跳」，但為了避免引起法律爭議，想必老師們對學生的距離一定會拉得更開，師生關係也必然日趨疏離。

詹昭能也提到，感情是生活的本質，且難以透過法律規範，「人與人相處久了，日久生情是很自然的事情」，因此古今中外都有師生戀的存在，無法杜絕，如今政府將感情問題納入性平範圍，很明顯的是企圖以法律解決人與人之間的問題。

至於師生戀容易引起社會爭議，詹昭能說，主要乃是基於關係當中存在權力不對等的問題，可是師生戀就如同一般戀情一樣，當出現矛盾、衝突，或面臨分手危機時，「抽刀斷水水更流」，想要提出分手的一方，便很有可能以這套法律來對付對方。

「情感問題並非能由法律一刀切」，詹昭能說，戀愛本來就不保證成功，感情問題不僅需要靠專業教育養成，更有賴於建立在兩個成熟的人格上，但當今不成熟的人很多，其中包含老師，還是呼籲感情問題應回歸到生活教育來思考，不該無限上綱。

對於近來性騷爆料頻傳，風暴也燒進大學校園，詹昭能說，絕大部分師生相處都是依照常理規範的，甚至像是心理師也都有其專業守則，不宜發生專業關係以外的情感，這部分其實都可以仰賴自律，因此爭議案件其實少之又少，只是經過媒體報導而被放大，現在又被納入法規當中，接下來恐怕師生關係會更加疏離，一般情感問題本質也會被模糊化。