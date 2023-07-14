2023年已經過了一半，許多人在上半年被推著面對陳年問題，逼著自己去突破跟轉換跑道，不過最近終於漸漸穩定下來，星座命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，生肖屬龍、猴、狗、馬的人，下半年運勢極佳，尤其是屬馬者受到財神眷顧，抽獎運超旺。

▍Top4、生肖龍

生肖屬龍的人下半年若想轉職、調單位，會遇到貴人幫忙，即便過程中遇到一些關卡，像是小人纏身、競爭者較勁，都能在貴人的協調下輕鬆化解。創業中的人也可望透過貴人的居中牽線，進一步拓展業務。

▍Top3、生肖猴

生肖屬猴的人若有一些頑固的疾病，或者難纏的舊疾，都能在下半年找到病因，並且遇到好的醫師救治，讓病症逐漸得到好轉。家中若有人生病，或者正為病痛所苦，也都可以找到良醫診治，有長新冠症狀的人也可以在下半年獲得好轉，百毒不侵。

▍Top2、生肖狗：

生肖屬狗的人下半年在工作中，可望學習到新的技能，並且在職場上有所展現，收獲滿滿。至於考生則能找到讀書的方法與技巧，在知識領域有所成長，並且好運不斷。

▍Top1、生肖馬

生肖屬馬的人下半年深受財神眷顧，很有抽獎運，無論是參加網路抽獎或是股票抽籤，都能一舉拿下大獎。另外，屬馬者口福運極佳，朋友上門都不忘帶好吃的東西餵食，平時也有不少人請吃飯，小心身材也跟著發福。