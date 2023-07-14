基隆市劉銘傳路11巷一帶13日晚間又無預警停水，讓基隆市長謝國樑完全無法接受，並向台水嚴肅表達不滿。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

近日自來水公司在基隆爆管漏水現象頻傳，甚至還有在基隆及汐止出現水質呈現黃色有異味情形，造成民怨沸騰。對此基隆市長謝國樑14日於受訪時語氣嚴肅表示，對於台水在管線規畫以及停水處理等消極態度相當不滿，已經「忍無可忍」。謝表示，台水有一席監察人給基隆市政府擔任，但職權僅限監督，他已向台水表達有意爭取能實質參與公司治理的董事，希望能督促台水解決問題。

台水近期在基隆狀況不斷，在更新管線部分，因為各單位協調常出現問題，屢屢有挖破管線及突然爆管情形產生，上周成功市場附近爆管甚至形成「小瀑布」掏空地基，相當危險。而在水質部分也出包，暖暖區一帶民眾發現水質明顯有異味偏黃，連新北的汐止也抱怨有類似情形。對此台水回覆已進行處理，目前檢測正常，但仍無法平息民怨。

謝國樑受訪表示，針對台水狀況頻頻的情形他也很頭痛，昨晚基隆市劉銘傳路11巷一帶晚間又傳出無預警停水，類似情形已讓他「忍無可忍」，並直接在與台水的群組嚴肅反映。

謝國樑說，這幾天經過深思熟慮後，因為基隆市政府就台水的規畫僅能擔任一席監察人，但在公司治理上，監察人僅有監督、稽核財報等權限，雖然能與董事一起開會，但影響有限，也無法參與公司實質的治理及運作。

因此，謝預計要向台水提出爭取一席董事的機會，希望透過這個方式，由他親自參與台水公司的運作，並讓台水重視在基隆的營運與規畫，而不是狀況頻頻，市府卻只能束手無策。

謝強調，目前台水在基隆很明顯「螺絲鬆了」，動不動就爆管，規畫也不積極，老舊管線更新就算到2025年，也僅完成大概百分之五十左右，明顯不足。而由市府擔任公營事業董事也不是首例，像目前他就是擔任港務公司的董事，港務公司有開會他都會親自參加，並參與公司決策。謝希望可以藉由這樣的方式，督促台水對基隆用水妥善管理，不要再影響市民生活。