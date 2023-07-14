林恩平表示，公司表現7月比6月好、8月比7月好，目前看得到8月的訂單。內對焦的潛望式鏡頭去年就有出貨，整組鏡頭是今年比較多，但量不會太大，大家都會尋求導入潛望式鏡頭，高低階手機都有。潛望式鏡頭的sensor（感應器）良率不太好，但模組已經克服，目前下半年出貨時間有點往後移。

在高階客戶拉動高階鏡頭方面，林恩平認為：「普遍都是悲觀，沒有一個樂觀。」他認為：「大家還是想要用好一點規格，但是賣不好，需求不高。」