im.B案主嫌名牌包再拍賣，迪奧精品供民眾搶標。（台北分署提供）

im.B案主嫌名牌包再拍賣，古馳精品供民眾搶標。（台北分署提供）

im.B案主嫌名牌包再拍賣，愛馬仕精品供民眾搶標。（台北分署提供）

im.B案主嫌名牌包再拍賣，LV精品供民眾搶標。（台北分署提供）

im.B案主嫌名牌包再拍賣，LV行李箱精品供民眾搶標。（台北分署提供）

台北地檢偵辦im.B吸金案，二度囑託法務部行政執行署台北分署拍賣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的古馳、、路易威登40件皮牌包，其中有11件為稀有皮革製品，並附有「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）證明文件影本，價格不菲，歡迎民眾在19日、20日到財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室競標。

台北分署表示，為徹底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，並維護被害人求償權利，台北分署受台北地檢署囑託，定於7月19日及20日下午3時，連續2日在財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室，拍賣im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的40件名牌包。

這40件名牌包，包括古馳（GUCCI）包1件、愛馬仕（HERMES）包23件、路易威登（LOUIS VUITTON）包3件、行李箱2件、香奈兒（CHANEL）包10件及迪奧（DIOR）包1件。

19日的拍賣物為古馳包1件、愛馬仕包20件；20日的拍賣物則為愛馬仕包3件、路易威登包3件、行李箱2件、香奈兒包10件及迪奧包1件。

其中19日拍賣物為古馳包1件、愛馬仕包20件；20日的拍賣物則為愛馬仕包3件、路易威登包3件、行李箱2件、香奈兒包10件及迪奧包1件。

台北分署表示，此次拍賣物有11件具「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）文件影本，為稀有皮革的製品，價格不菲，其餘部分亦屬難得之精品，預期將掀起民眾競買潮。