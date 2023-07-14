台南市台灣鋼鐵足球隊「射門王」英國籍球員馬可，去年初涉嫌性侵外籍女網友，一、二審都被判刑3年2月，還被限制出境、出海。不過，馬可委任律師雖認為，馬可為捍衛自身清白及球團名譽，當不致於逃亡，實無限制出境、出海的必要，但台南高分院仍裁定從本月23日起延長限制出境、出海8月。

台南高分院認為，馬可為外國籍，在境外有住居所，入境台灣加入球隊多年，雖因與所屬球隊的約聘關係，在台灣有固定居所，但約聘關係可隨時終止，且他為職業足球選手，非無相當經濟基礎，既經判處重刑，尚未確定，為逃避後續審判及將來可能的刑罰執行，有潛逃海外滯留不歸的高度可能性。

二審說，權衡此案訴訟進行程度、國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制的程度與比例原則，對被告限制出境、出海的必要性仍然存在，有繼續限制出境、出海的必要。

據查，馬可因涉犯違反意願性交罪，偵查期間經檢方認為他犯罪嫌疑重大，自去年1月30日至同年3月29日限制出境、出海後，3月30日起再限制出境、出海2月。

檢方起訴後，台南地院裁定他從去年5月29日起限制出境、出海8月。但經律師聲請，台南地院去年6月2日裁定100萬元保證金，並責付領隊後准予解除限制出境、出海，去年6月8日經友人提出保證金100萬元後責付，同時解除限制出境、出海處分。

事後，具保人向台南地院聲請發還保證金，改諭知限制馬可出境、出海，地院裁定駁回確定後，台南地院從去年11月23日至今年7月22日再對馬可限制出境、出海處分。

馬可委任律師指出，馬可於偵查、審理期間，均按時到庭應訊，未曾缺席，至今也無逃匿的實際舉動，還於台灣有固定居所，也有正當職業及收入，現效力台南球隊，擔任主力球員之一，為捍衛自身清白及球團名譽，當不致於逃亡，實無限制出境、出海的必要，且去年6月8日向台南地院繳納的100萬元保證金，至今尚未領回，也可擔保馬可不致逃匿。

不過，檢方表示，馬可為外籍人士，且一、二審均判決有罪，一旦解除限制出境，有潛逃出境的可能，建議維持限制出境的處分。