栗縣客家戲曲國小暑期研習營結訓，榮興採茶劇團開場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣縣2023「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營，14日上午舉行9校聯合成果發表演出暨結訓典禮。「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營是由「財團法人慶美園文教基金會」與「榮興客家採茶劇團」聯合舉辦規劃，今年已是第12年與苗栗縣內國小合作辦理，讓縣內的國小學童有機會接觸到最本土的客家戲曲文化，傳承延續客家戲曲精髓。

苗栗縣客家戲曲暑期研習營14日結訓，並由參與國小學生作成果發表。（謝明俊攝）

苗栗縣客家戲曲暑期研習營14日結訓，並由參與國小學生作成果發表。（謝明俊攝）

為推廣及深耕苗栗在地藝文特色的客家戲曲，慶美園文教基金會以國小校園，作為推展傳統客家表演藝術的文化搖籃，培養國小學生認識客家戲曲，讓學生從小接觸客家戲曲藝術，使客家文化在校園埋下種子。

苗栗縣客家戲曲暑期研習營14日結訓，榮興採茶劇團精采開場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣客家戲曲暑期研習營14日結訓，榮興採茶劇團精采開場表演。（謝明俊攝）

慶美園文教基金會董事長鄭榮興表示，希望將「校園」視為客家戲曲藝術播種扎根的重要基地，持續推展藝術與人文教學深根計畫，在學校與藝文團體之間建立一個合作平台，透過平台交流，藝文團體與學校得以近距離互動，達成藝文活動向下扎根的目標。

榮興客家採茶劇團為苗栗在地優良表演團隊，傳承推廣客家戲曲三十多年，具備客家戲曲的專業師資，全力深化學校藝術與人文課程推展，今年以苗栗縣內9所客語生活學校或有客家戲曲藝術特色發展背景的國小，教導學生傳統客家戲的研習，培養學生對客家戲曲的興趣，讓客家戲曲藝術融入民眾的日常生活。

今年參與暑期研習營的包括頭份市永貞國小、獅潭鄉獅潭國小、造橋鄉造橋國小、苗栗市建功國小、公館鄉福基國小、銅鑼鄉銅鑼國小、中興國小、九湖國小及新隆國小，經過2週研習課程，內容有基本功、毯子功、把子功、身段教學等，14日舉行9校聯合成果發表演出暨結訓典禮，讓各校研習學生展示表演出不同的戲碼。