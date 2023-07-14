張兆志近期鮮少出現在螢光幕上，一上台就被狠批。（三立提供）

三立《全明星辯論會》本周播出第5集，特別邀請「愛情診斷室長」張兆志擔任飛行評審。該集討論「當代年輕人在社群平台抱怨工作，有何不可還是最好不要？」侯昌明分享自身經驗，直呼非常受傷，原因竟是遭員工在臉書上抱怨說：「侯昌明把我們當狗，什麼都要做，累得半死。」

侯昌明難過表示，他身為老闆看到貼文後，也不知如何與這位員工相處。他也呼籲大家溝通的管道有很多種，而不該是用這種公開抱怨的方式，然而第一次擔任結辯的他，賽後坦承有點亂了陣腳，期望未來能夠持續努力進步。

另外，在網路上為網友診斷愛情大小事的張兆志，近期鮮少出現在螢光幕上，一上台就被陳大天狠批：「是不是通告量變少才來上節目？」更虧張兆志説：「你的老婆比你紅很多，你可以休息了，謝謝。」

張兆志則反擊表示這對他來說是個非常崇高的讚美，節目一開場就火藥味濃厚。但也有人替他護航，他老婆小他13歲，又很漂亮，一定是口才了得，才能抱得美人歸。