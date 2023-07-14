二刀流好手大谷翔平和天使隊友艾斯特維茲（Carlos Estevez），今年代表美聯隊出席明星賽，頭一次參加這年度重大盛會的艾斯特維茲受訪時，透露大谷翔平一個意想不到的天賦，就是他的西班牙文說得出奇的好。

天使守護神艾斯特維茲對於大谷翔平能說出流利的西語感到驚訝，「有時我們會用英語談論一些事情，如果大谷翔平發現其中一位拉丁球員聽不太懂，他就會用西班牙語解釋，這很有趣，拉丁裔球員聽不懂英語，但大谷翔平竟然能聽懂，然後翻譯成西語。」

除了艾斯特維茲外，瑞吉福（Luis Rengifo）、巴瑞亞（Jaime Barria）、J. 索利安諾（Jose Soriano）和艾斯寇巴（Eduardo Escobar）皆為天使陣中拉丁裔球員，大谷翔平可能從這些人當中學到了一些西語技巧，還能幫助隊友進行溝通，還有什麼事情是大谷翔平無法做到的嗎？

大谷翔平將在下半戰首戰先發登板，對手將會是同樣競爭外卡資格的太空人，這是天使拉近雙方戰績的好機會，但球隊在明星賽前吞下5連敗，自從上月底對陣白襪的系列賽第3戰後，更是近10戰慘吞9敗，加上「神鱒」卓奧特（Mike Trout）因揮棒導致手腕受傷，可能得等到交易截止日後才會回歸，天使首戰派出大谷翔平打頭陣，盼望止住連敗窘境。