提到致命的疾病，一般會想到心肌梗塞，但主動脈剝離更為致命。醫師表示，此病相當複雜且致死率極高，2天內的死亡率高達5成，之後的死亡率以1小時增加1%的速度增加中。好發族群為40~70歲者，大部分患者有高血壓病史。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在《健康2.0》表示，主動脈剝離起因於主動脈血管壁內膜破裂，血流灌入血管壁，形成假腔，使得主動脈管腔一分為二，而假腔常會壓迫真腔、造成身體各處的供血不足，形成腦部或肢體的缺血現象，容易造成大出血或心包填塞死亡，據統計，主動脈剝離若未處理，至少50%的病人會在48小時內會死亡，之後則以每1小時增加1%的速度增加，因此診斷及治療是與時間賽跑一般。

博仁醫院副院長康志森表示，主動脈剝離堪稱殺手中的殺手，因為主動脈管徑約4公分，遠大於心臟冠狀動脈的0.3~0.4公分；一旦出現問題，致死率更高，發作時若屬近端型（即升主動脈到主動脈弓間）為心臟處疼痛，若為遠端型（即主動脈弓以下）則可能為後背疼痛，續往下延伸，「有患者會感到臀部劇痛，就是因為主動脈在臀部處剝離。」疼痛感為嚴重、劇烈的撕裂感。

根據三軍總醫院的衛教資訊，依據統計，主動脈剝離若未處理，50%以上的患者會於發生後48小時內死亡，之後的死亡率以每小時增1%的速度增加，約71%患者會在2個月內死亡、89%在3個月內死亡、91%會在6個月內死亡。

康志森表示，主動脈剝離好發族群為40~70歲者，及患有高血壓病史者，因此控制好血壓極其重要。江坤俊強調，主動脈剝離若發生心臟處為心梗，若發生於腹腔，會嚴重影響腎、小腸等器官的功能。