周三發布的6月消費者物價指數（CPI）與周四發布的6月生產者價格指數（PPI）證實美國通膨持續放緩，市場預期聯準會可能在7月升息25個基點後就此打住，也就是7月為本緊縮周期最後一次升息，美元聞聲加速下探，與去年同期創下的20年高點相比，美元指數已經下跌近13%，並在周四創下15個月以來新低。

長期以來美元在全球金融體系佔有主導地位，如果美元繼續走貶，許多資產都將受惠。

●美國企業

美元貶值可能對一些美國公司有利，因為貨幣貶值將提升出口產品的國際競爭力，也有利於跨國企業將海外獲利兌換回美元。 Bespoke Investment Group對羅素1000指數成分股所做的分析指出，包括那些今年引領美股走高的大型成長股在內，美國科技業來自海外的營收超過五成。

部分策略師表示，美元貶值對美股有利，最近美元走軟可能成為美國跨國公司未來獲利表現的利多因素之一。

●大宗商品

當美元貶值時，以美元計價的原材料對外國買家就變得較為便宜。標普/高盛商品指數（S&P/Goldman Sachs Commodity Index）本月以來已上漲4.6%，可望創下去年10月以來最大佳單月漲幅。

●新興市場

新興市場也受惠。美元貶值，對於以美元計價的債務而言，償債壓力也會隨之減輕。MSCI國際新興市場貨幣指數（MSCI International Emerging Market Currency Index）今年以來上漲了2.4%。

瑞士信貸外匯策略師Alvise Marino表示，對市場而言，美元走軟，以及驅動美元走軟關鍵因素—通膨放緩，對一切都有利，尤其是對美國以外的資產而言。

●其他貨幣

美國公債殖利率近來走跌，也進一步削弱了美元的吸引力，進而推升了從日圓、人民幣到墨西哥披索等其他許多貨幣。在隔夜紐約市場，歐元一度漲0.9%，報1.123美元，刷新16個月高點。周五日圓漲破138兌一美元，暫報137.49日圓。新台幣周五漲破31元大關，早盤一度大漲1.8角，報30.906兌一美元。人民幣中間價連漲第六天，並直逼近4周新高。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，你聽到的聲音是整個外匯市場技術關卡被打破的聲音。美元正在跌向聯準會開始升息之前的價格，我們將看到全球對風險敏感的貨幣將迎來「融漲」（melt-up）。

在貨幣政策方面，美元貶值可能讓一些國家鬆了一口氣，讓這些國家從阻止本幣進一步走跌的緊迫性解脫。例如日本，本周以來美元兌日圓下跌3%，料將創下今年1月以來最大單周跌幅。此前日圓跌跌不休使仰賴進口的日本經濟承受壓力，並觸發日本當局再度出手干預的預期。日本政府去年進場阻貶日圓，為1998年以來首次。

●美元展望

儘管美國通膨已經降溫，但與其他國家相比，其經濟仍然強韌，市場普遍不認為聯準會很快就會降息，這可能在近期內限制美元的下跌空間。

但Monex USA外匯交易員Helen Give認為，比大多數其他主要央行，聯準會可能先結束升息周期，這將削弱美元的長期動能。雖然美元可能收復近來的部分失土，但「展望6個月後，美元可能比現在更加疲軟」。