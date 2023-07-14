美國國務院今天表示，前巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）因為「涉及嚴重貪汙案」，被列入禁止入境美國的黑名單。

法新社報導，美國國務院表示，瓦雷拉在2009年至2019年擔任巴拿馬副總統與總統期間，收取賄賂協助廠商不當取得政府合約。

瓦雷拉與前任總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）因為涉嫌在巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）的貪汙案中洗錢，去年在巴拿馬遭控罪名。

檢方指控這兩人自2008年至2014年，利用空殼公司與外國銀行帳戶收取奧德布雷契公司的賄款。瓦雷拉所屬的巴拿馬人黨（Panamenista Party）遭控收受奧德布雷契公司1000萬美元賄款。但瓦雷拉否認這些指控。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「我們希望今天的行動能促使巴拿馬民選代表與有關當局處理根深蒂固的貪汙問題，並賦予所有維護法治的人權力。」

布林肯在聲明中說：「任何地方的貪汙都會損害美國與我們盟國的國家安全與經濟運作。」