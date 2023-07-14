民眾黨總統參選人柯文哲近日上廣播節目提到，如果民進黨反中，乾脆別拜媽祖關公，因為2神明都來自中國大陸，遭作家苦苓狠酸，「高智商的如果不讀書還是傻瓜一個」。但有網友發現，苦苓在解釋媽祖的時侯，稱祂是大清帝國人，於是立刻打臉指出媽祖「林默娘」是宋朝人。

苦苓今（14）日在臉書提到，柯文哲果然一點文化都沒有，「認真嚴肅告訴你」：關公是三國時代漢國人，媽祖是大清帝國人，他們從來都不是「中國人」。他還指出，中國是1912年成立的，從那以後世界上才有所謂中國人，之前只有清國人。

苦苓臉書提到，媽祖是「大清帝國」人。（圖取自苦苓臉書）

除此之外，苦苓還提到，拜哪裡的神跟自己是哪裡人，半毛錢關係都沒有，否則難道信耶穌的韓國人就應該做以色列人、信阿拉的印尼人就應該做阿拉伯人嗎？

對於苦苓的說法，不少支持者紛紛表示贊同，「苦苓果然是有學問的人，所以能把柯文哲分析的那麼透徹明白」、「太棒了！用知識和邏輯給他打臉」、「老師分析解說的太讚了」、「柯文哲出來讓大家笑一下」。

但也有不少網友質疑苦苓的說法，直言媽祖根本不是大清帝國人，「我有疑問，媽祖不是北宋時代的人嗎？」、「媽祖是宋(北宋)國人」、「苦大師，林默娘是宋國人士吧？」、「媽祖清朝？」、「資料有誤啦！媽祖好像是宋高宗冊封滴靈惠夫人齁」。

針對媽祖國籍一事，網友回應苦苓文章。（圖取自苦苓臉書）

另據中華民國內政部全國宗教資訊網顯示，媽祖成人而成神的聖蹟，既有歷史面向也參雜神話，活動時間約在北宋初：太祖建隆元年（公元960年）到太宗雍熙四年（987年），宋元以來曾被封為天妃、天后，民間則尊稱天上聖母、天后娘娘。