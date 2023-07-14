世界衛生組織（WHO）14日正式宣布，將常見的人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）歸類為「可能致癌」，不過美國食品藥物管理局（FDA）並不認同，指世衛的審查有「重大缺失」，應該進行更多長期研究。

阿斯巴甜普遍用於飲料及食品，包括無糖可樂（diet soda）、口香糖、低卡無糖甜食等。據美國媒體NBC、NPR於14日報導，世衛的國際癌症研究中心（IARC）表示，有部分證據顯示阿斯巴甜可能對人類致癌，因此被歸類為可能致癌物，但他們也強調，這些證據還不足以下定論。

The WHO classified aspartame, an artificial sweetener, as a possible cause of cancer in humans. Here's what to know. https://t.co/LaYFMQcYyJ — The New York Times (@nytimes) July 14, 2023

美國食品與藥物管理局（FDA）表示，他們對世衛的研究進行了審查，發現其中有「重大缺陷」：「只要在認可的條件下使用阿斯巴甜，FDA科學家不認為會造成安全顧慮。」

美國癌症協會（American Cancer Society）則認為，在接觸致癌物後，可能需要數十年才會發展成癌症，需要更多長期研究。該協會科學長達胡特（William Dahut）說，目前多數研究沒有追蹤人們長期攝取阿斯巴甜的結果，這個爭議「是一個灰色地帶。」

根據IARC的研究，世衛表示目前沒有必要調整每日容許攝取量，即每公斤體重攝取最多40毫克阿斯巴甜；在這個標準下，一個70公斤的成年人一天需喝9到14罐以上無糖汽水，才會超出容許值。而美國FDA的標準更寬鬆，每公斤體重最多可攝取50毫克阿斯巴甜。