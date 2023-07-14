立委蔡適應表示，9026客運重複扣款問題已解決，民眾可向基隆監理站申訴退款。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

1200通勤月票自從7月1日上路後，便利許多通勤族，但因為相關配套及設備不夠完善，因此仍然出現被「多扣款」的情形。立委蔡適應服務處表示，有接獲民眾反映，於通勤時以悠遊卡使用1200月票在搭乘9026客運時，竟又被多扣卡內原有的儲值款。而後蔡辦協調公路總局查出是支援9026的遊覽車，因為設備的設定問題導致民眾被多扣款，已請業者修正調整，目前已經恢復正常，並會退還款項。

蔡適應服務處14日指出，有通勤民眾陳情已有加入1200月票，也完成設定，照理來說應該是一卡可以「搭到飽」，但卻在搭乘9026國道客運時，發現儲值款當天仍被多扣款，民眾抱怨明明買月票了，卻又再被扣錢，是否把民眾當冤大頭？

蔡適應服務處說明，接獲通勤族反映便向基隆監理站通報，並查出在7月3日及4日有誤扣款項，於5日修正後已無人反映有誤扣，共有10多人被誤扣款項。而原因是調度支援9026的遊覽車，因為設備設定的問題，導致使用1200通勤月票的民眾仍被扣到款項。

蔡服務處表示，公路總局已請客運業者緊急調整，目前已經恢復正常；被誤扣到款項者可向基隆監理站申訴，提供悠遊卡的卡號、搭乘日期、退款帳號、客運公司名稱向基隆監理站申訴，監理站會轉請支援的客運業者退還全額誤扣款項。

蔡適應表示，1200通勤月票實施後，服務處緊盯各家客運人數的增長和應變的情況，已請公路總局加強因應措施。有關客運業者司機員、車輛不足的狀況，他請公路總局列出相關的清單，並督促各家業者，務必在暑假期間進行完整的人員訓練，因為等9月開學時，通勤和上課的民眾將會是通勤月票第二波衝擊。

另外，還有民眾反映，9026路線支援的車輛出現脫班，以及幾個站點上不了車的狀況，蔡適應詢問公路總局的稽查狀況後，發現是1名司機有酒測未過、取消班次的情況；另外，先前開放第二家的業者，也因為沒有業者投標，將再進行第二輪的招標作業，希望能解決民眾問題。

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