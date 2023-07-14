康茵茵在劇中扮演崔苔菁，相當火辣。（粘耿豪攝）

郭子乾和張瀞云個別模仿柯文哲、鄧麗君。（粘耿豪攝）

陳大天（左）和唐從聖模仿李登輝、陳水扁。（粘耿豪攝）

張瀞云模仿鄧麗君，歌聲扮相都十分相似。（粘耿豪攝）

郭子乾、康茵茵、邱子芯今（14）日出席全民大劇團《仁愛路六號》首度加演彩排記者會，該劇加入許多時事，連MeToo也囊括其中。郭子乾被NONO視為恩人，NONO曾提到剛出道時，郭子乾用便宜租金租房子給他，紓緩他的經濟。郭子乾被問到此事低調承認，但坦言沒有關心NONO，「這時候去問候他，他也不會回，讓他自己去處理這件事。」他也沒關心朱海君，「真的不方便說什麼。」對於MeToo風波的看法，郭子乾妙用孔子說的俚語：「止乎於禮。」

康茵茵身材火辣，但踏入演藝圈至今很幸運沒有遇到性騷擾，她先前在《全民大悶鍋》時，只想著要怎麼表現好，和其他大哥都不太會有互動，「我就是傻膽，但有感覺到對方釋出那樣的感覺，自己也會有分寸要退。」她認為MeToo是 女性意識抬頭，她在戲裡恰好也演出全台灣第一批女性爭取工作權的橋段。

邱子芯這回在劇中和康茵茵飾演同一個角色的台語版本，是她首次參演舞台劇。她先前被周刊拍到和眼鏡熟男一起去婦科看醫生，外界對兩人關係好奇，她今尷尬說去醫院不會有甚麼好消息，就是朋友陪病，目前身體狀況還好，「放心，小腹的部分不會隆起。」

雖然和康茵茵演同一角色，邱子芯不怕被比較，「我們演崔苔菁的造型有點不一樣，我覺得茵茵很美，我應該也有不同的感覺。」她也特地專研康茵茵先前演的片段，了解劇場的運作，編導謝念祖誇她台語講得很好。

郭子乾這次在戲裡要模仿4位總統候選人，他也幽默說：「很爽，不管誰當選都是我當選啊！」。