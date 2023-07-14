苗栗縣政府推出青年職人工坊培育未來接班人，南庄徐靖涵專攻香氛製作。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推出青年職人工坊培育未來接班人，來自屏東的木雕師陳佩吟將帶領新人們走入木雕世界。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推出青年職人工坊培育未來接班人，纏花師林子齡教導纏花藝術。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了吸引青年回鄉創業，提供青年更多的職業生涯資訊，推出「青年職人創新孵育工作坊」，課程自7月啟動，包括了4大工作坊，開設36個班次，提供540個學員名額，由各領域職人帶領，讓學員透過課程感受手作自造的樂趣，激發跨領域間的合作與創意，期望讓苗栗青年找到個人特色職人風格作品並傳承地方特色產業多元文化。

今年職人工作坊推出堅強師資，具有多元的工藝實力，如勝興365青年創業基地職人童正一，獨一無二的手工原木筆，打造細膩柔潤的觸感並展現木頭的溫度，三義木雕藝術家陳佩吟透過木雕的紋理和細膩的工法，傳遞生命的溫暖與感動，來自後龍在地皮革工作室—美革鄉間工坊的游靜敏，展示皮革各式作品，讓人體會到手縫皮件的工藝魅力，位於竹南的Wahr工作室謝育昀，以拼布與手縫技巧，打造獨一無二的口金包，令人驚嘆連連，來自南庄的青年職人徐靖涵，設計多種香氛文創產品點綴活動現場，帶領大家感受調香的療癒能量，還有纏花達人林子齡則以精細的各式纏花作品，展現出傳統客家特色文化之美。

縣府勞青處表示，這次工作坊針對不同領域開設4大主題工作坊，分別為「客庄染印服飾美學工作坊」、「新時代玩創實作工作坊」、「手作生活創客工作坊」及「工藝職魂工作坊」，包含染印、木工、陶藝、服飾、皮革、花藝等不同面向，盼能促進學員未來創造出具市場品牌潛力之商品，或是跨領域整合開發出具創意的生活產品與服務，並勇於發揮職人精神，一邊享受創造的樂趣，一邊以雙手實現自己的夢想。

苗栗縣縣長鍾東錦表示，青年是苗栗縣的未來和希望，也是縣內持續創新與進步的動力來源，承載著無限的潛力與創造力。藉由老師傅與青年職人的技術交流，培植更多優秀在地青年，激盪出新創意，或者展開跨領域合作，完成自我風格的文創產品，並勇於發揮職人不斷請益、求精、力求完美的精神，一起努力發揚和保存苗栗在地好工藝。