郭雪芙除了保濕也很注重防曬。（TVBS提供）

范少勳則表示夏天喜歡穿淺色服裝。（TVBS提供）

郭雪芙與范少勳受邀擔任《女人我最大》數位節目《玩美研究室》7月號策展封面人物，2人繼《因為你如此耀眼》後再度合作，郭雪芙開心說：「拍完戲到現在我們很長一段時間都沒有聯絡，但今天一起工作默契依舊，整體感覺也很自然，范少勳今天就走一種小鳥依人型的路線。」范少勳笑回：「我有試圖想要走很MAN的路線，像是一些壁咚的姿勢，但還是沒做到。」

憶起初見郭雪芙的印象，范少勳說一開始以為她是高冷女，在開拍後才發現其實是非常照顧人的姐姐，還透露拍《因為你如此耀眼》同時也正在拍《模仿犯》，分別飾演甜寵劇男主角和情緒不穩定的冷血殺人犯，情緒轉換是極大挑戰，范少勳坦言那段時間常處於負面情緒，還讓身形消瘦，連郭雪芙都形容他當時的狀態很可怕、好像隨時都能殺人。

范少勳分享與郭雪芙相處時，有個小趣事令他印象深刻：「拍戲時因為手太粗糙，雪芙會叫我擦護手霜。」郭雪芙聽了大笑並加碼爆料：「還有擦護唇膏。」范少勳接著說：「這些小細節連自己都沒注意過，第一次被這樣叮嚀，覺得這種互動很可愛。」

郭雪芙表示，現在除了保濕也很注重防曬，前陣子去溯溪把小腿嚴重曬出一節黑色，經過5、6個月雖然有變淡但還是有明顯色差。范少勳則表示夏天喜歡穿淺色服裝，特別愛棉麻材質或親膚的襯衫，很舒服讓人感覺好像在海邊，他笑著補充：「但現在帶小孩出門會盡量讓自己身上顏色不要太多，因為小孩的衣服都很繽紛，這樣一家人的穿搭才不會太混亂。」