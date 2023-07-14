環保資源再生循環已成國際趨勢，由前經濟部部長施顏祥擔任聯盟召集人的「台灣循環紡織聯盟」（Taiwan Circular Textile Initiative，簡稱TCTI），今（14）日轉型成立「台灣紡織產業永續發展策進會」，讓台灣紡織產業持續領先世界。

織策會由聯盟召集人施顏祥擔任籌備會主任委員，召集紡織相關公會、業界、學術代表等組成，今午舉行成立大會，邀請經濟部長王美花、遠東集團董事長徐旭東與紡織界人士出席。

施顏祥致詞表示，織策會未來將以紡織資源回收再生循環為主要任務，保持優質生產與國際競爭優勢，讓台灣紡織產業接軌國際市場，特別是加速擴大紡織二次料源取得及建立「能資源數位平台」，使紡品有透明溯源履歷與產品護照，維持台灣紡織業在國際上的關鍵地位。

施顏祥說，預期織策會能串接台灣紡織產業，成為關鍵的產業平台，並加速落實減碳目標，讓台灣紡織產業保持競爭力。

王美花指出，台灣紡織產業在全球機能衣市場佔7成比例，不論是奧運、世界盃足球賽都能見到台灣廠商製作的機能衣，可說是另類的「台灣之光」。廠商與世界知名品牌合作，而品牌方均嚴格要求淨零、循環，對紡織業來說，是極為艱鉅的任務與壓力。

王美花說，紡織業始終保持減碳、淨零與創新的策略，也符合政府的政策，希望未來有更多中小企業可善用政府資源，讓專業技術不斷創新。