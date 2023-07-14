總部位於密西根州的AEG預估，一旦工會啟動罷工，UPS顧客將損失40億美元，直接薪資損失逾10億美元。UPS員工曾於1997年發動罷工15日，當時造成商品供應大亂，使得這家全球最大包裹快遞公司約8.5億美元的損失，部分顧客流失至對手聯邦快遞（FedEx）。

專家警告，工會所代表UPS約34萬名勞工，每日處理的包裹量大約占全美的四分之一比重。罷工將令許多商品延宕出貨，包括亞馬遜的訂單、電子零件、救命處方藥，屆時供應鏈陷入混亂，甚至引發通膨再升溫。