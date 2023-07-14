一年一度、職業訓練及技職教育界的盛事「全國技能競賽」，今年已邁入第53屆，勞動部再次以國際賽規格，7月13日至17日在台北南港展覽館擴大辦理，副總統賴清德也到場共襄盛舉。而肩負國機國造重任的漢翔公司獲邀，在全國技能遊樂區展出「檢定型鏟裝機擬真系統」。

漢翔將模擬應用技術，由航空產業跨入民生產業，設計出更貼近消費者生活的產品。漢翔表示，開發這套擬真系統，可使缺乏實機操作經驗的使用者，反覆練習獲得自信，不須擔心操作失誤造成危害，熟練後，再到真實的機具設備上操作，可大幅降低意外發生機率，有效控制成本。

另外，在技能檢定的評分上，可透過系統所設定的標準參數，判斷應檢人在術科檢定的操作項目，是否符合試題規定，減少人工評分上的爭議，更為公平公正！

漢翔開發的「檢定型鏟裝機擬真系統」，硬體設備包含模擬駕駛室及主控台，沉浸式的駕駛室設計，結合視效顯示及音效系統，真實反應應檢人的視效遮蔽效果，應檢人在駕駛室內，就能在模擬環境中，體驗真實操作情況。

漢翔為全國技術士技能檢定「重機械操作職類擬真測試平台開發案」履約廠商，本次獲邀展出此套系統，有助於以擬真技術推動術科技能檢定。

漢翔現場讓民眾體驗鏟裝機第三站裝車作業擬真測試，體現政府推動重機械操作術科擬真測試的決心，更能提供全國檢定辦理單位更多交流的機會。