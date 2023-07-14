年輕型乳癌（紅圈處）細胞惡性度高，容易侵犯淋巴結（藍圈處）或沿乳管擴散。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

乳癌是女性十大癌症發生率最高的癌別，近年來由於飲食西化、生活環境影響，40歲以下的「年輕型乳癌」有逐漸增加的趨勢，且癌細胞惡性度較高，容易侵犯淋巴結或沿著乳管擴散，苗栗大千醫院一般外科醫師陳以涵提醒，30歲以上的女性朋友應定期接受乳房超音波檢查，才能及早發現、早期治療。

陳以涵進一步說明，根據台灣流行病學的資料顯示，40歲以下的「年輕型乳癌」比例為16.6％（美國為8％）、35歲以下的「極年輕型乳癌」比例為9％。光是今年上半年，大千就已收治7位小於40歲的乳癌病人（約佔15％），其中最年輕的只有31歲，而她們的共通點都是已經摸到硬塊後才就醫，多已是乳癌第二期甚至轉移。

由於40歲以下的女性並非在國健署乳房攝影的年齡範圍內，加上年輕女性乳房較為緻密，也容易因生理週期引起乳房結節狀，增加乳房攝影診斷的困難度，導致發現的晚而延誤治療的最佳時機。因此，陳以涵醫師建議，30歲以上女性每年接受一次乳房超音波檢查，如有發現異常，就能及早治療處理。

根據研究顯示，年輕型乳癌的細胞惡性度較高，容易侵犯淋巴結或沿乳管擴散，因此除了手術切除之外，還會建議其他輔助型治療，例如：化學治療、放射線治療或抗荷爾蒙治療等。然而這些治療會讓荷爾蒙下降，影響卵巢功能，進而提早進入更年期，所以在治療前須先了解是否有生育需求，並與婦產科醫師討論保留卵巢功能的方式。

陳以涵提醒，隨著罹患乳癌的年齡有下降的趨勢，年輕女性切不可輕忽，自我檢查及定期接受超音波檢查，才能預防乳癌的威脅。