位於新北市三重區的大同公園籃球場，在歷經4個月整建後，今天重新亮相啟用，除了以年輕活力為設計主軸外，地坪用粉色系紅、藍相間，納入性別平等概念，讓這座球場成為性別友善球場。

鄰近三重修德國小旁的大同公園籃球場是當地社區重要的運動場所，不過因為設施老舊，圍網高度不足且破損不堪，不但球場夜間照明不足，地坪不夠完整，也容易在雨後出現小積水，經民眾反應後，三重區公所於去年8月著手改善規畫事宜，並在今年2月正式動工整建。

歷經4個月整建後，大同公園籃球場今日重新開放啟用，除了改善原先的各項問題外，重新鋪設的地坪配合青春活力的設計主軸，以粉紅、粉藍相間，也象徵將性平概念融入球場之中。

求學時期也曾是女籃成員的在地議員彭佳芸表示，籃球是全世界最受歡迎的球類運動之一，此次改善工程除了粉嫩色系的設計，還加入標示「請禮讓女士優先使用」的籃框，希望在改建同時，在球場上實踐性別平等的概念，更讓這座球場成為性別友善籃球場。

三重區長王坤南表示，改造工程針對球場鋪面、圍網及照明等設備進行全面性改善，以活潑鮮艷的馬卡龍粉色調，吸引更多輕壯年族群前往運動，造型圍網也結合球場採用色彩主題搭配立體人型背光金屬板來呈現，各式圖騰的金屬背板增添籃球元素，讓民眾打球更加帶勁。

籃球場改善完成後，提供附近民生里、重陽里等里民，有一個完善的運動空間，期盼更優質及舒適的休閒運動環境，帶動社區參與及提升運動休閒風氣。