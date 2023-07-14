新北市都市更新及爭議處理審議會於13日通過都市更新審議原則修正草案，未來在都市更新審議上，將透過智慧零碳建築、循環零廢生活、潔淨生產工業、綠色友善交通、韌性宜居城市等五大主軸，來逐步達成2050淨零碳排的目標，以因應全球淨零趨勢。

新北城鄉局長黃國峰表示，此次修正重點是將都更案導入低碳永續發展措施，並有多項具體作法，例如根據都更案規模大小要求取得不同等級綠建築標章、低碳建築標章及建築能效標示第一級，同時針對建築設計或植栽規畫部分，增加節能及固碳的設計規定。

在工業區都更的部分像是林口工一工業區，也有加強綠化及充電車位比率、配合提供綠色運具等措施，來強化環境品質的提升，達到節能減碳的目標。

此外，新北市也因應市場行情，同步修正「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」的營建單價，以利都更順利推動。又為提高審議效率及品質，去年與新北市建築師公會合作「都市更新案件建照先行審查機制」，現與新北市估價師公會推出估價協檢機制，希望藉由公會專業技術，確實為民眾權益把關。