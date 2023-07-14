捷運中山站周圍大改造後，被網友們評為最好逛的商圈。一名女網友分享，以前去中山站逛街都很平和，但不知從何時起只要一出站，就會被不認識的男生搭訕，讓她感到很困擾，引起網友討論，不少女網友點頭直呼，真的很常被搭訕，還有人會死纏爛打，真的好討厭。

一名女網友昨天在Dcard上發文分享，她以前常去台北捷運中山站附近逛街，但不知道從何時起，只要一出中山站，就會遇到不認識的男生來搭訕，讓內向又社恐的她感到很不舒服，因此後來要逛街，都會等男友有空再一起去，要不然就是要到站之前必須先做好心理準備，然後一出站就擺出最臭的臉應戰。

女網友表示，她只是想一個安靜的逛街，但為了阻擋陌生人來搭訕，必須強迫自己全程維持「結屎臉」也是很累，讓她很想念過去單純的逛街環境，不知道有沒有人跟他擁有相同的困擾。

貼文引起網友熱烈討論，不少人歪樓直呼，原PO應該很漂亮才會瘋狂被搭訕。另有不少女網友則留言說，在中山站真的被搭訕過好幾次。「有一次我穿睡衣+戴口罩+戴帽子也能被搭訕」、「我是被問要不要做直播」、「現在比較少去中山站了，但就跟面對推銷一樣，就是臭臉裝瞎裝聾快速走過」、「會有人繞到面前死纏爛打，真的好討厭！」