嘉義市科學168教育博覽會今天在港坪體育園區開幕，有恐龍展、行動天文館與飛行主題展3大特展，還有五花八門的科學闖關活動，親子學生在現場瘋玩，展覽至18日，市長黃敏惠鼓勵親子們把握這5天活動好好玩科學。
開幕活動以科博的8大主題拼出立體蘋果圖，市長黃敏惠將蒂頭及綠葉插上，象徵揭幕，教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、嘉義市議會議長陳姿妏以及多位市議員、校長們都出席這場科普盛會。
黃敏惠表示，今年科學168教育博覽會以「大玩夢想家」為主題，每個孩子都是夢想家，鼓勵他們勇敢追求夢想，每年科博會不斷創新、突破，匯集全台的科學資源，讓孩子透過科普遊戲、戶外體驗、室內探索，激發出更多想像力，今年暑假的科學168活動自14日至18日舉行，一定要來玩個過癮。
許麗娟表示，嘉義市科學168今年第19年，展現嘉義市在黃敏惠市長的領導下，推動科學教育的堅持和努力，才有每年都超過5萬人次參與的盛況，也成為每年暑假大家關注的重要科教活動。
嘉義市政府教育處長林立生說，今年的闖關活動有46個科學關卡，集滿30個章可兌換「關關獎」1份，每日限量900份；集滿46個章可兌換「科學獎」1份，每日限量100份，歡迎大家踴躍參與，學習新知，還能帶好禮回家。
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