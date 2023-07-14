高中免試入學11日放榜，14日報到，新化高中打破以往紀錄，高分錄取2名5A7＋學生共2位，分別是畢業於新化國中的鄭睿甄、畢業於永康國中的林雨蓉，另外，還有5A6＋的楊侑展則畢業於復興國中，3人都做出離家近的就學選擇，也肯定新化高中辦學口碑，讓校方相當欣喜。

新化高中指出，今年實際報到率破9成7，除了報到率打破以往紀錄，就連高分群也創新高，其中會考成績5A以上有5位，4A1B2＋或3A2B5＋以上的高分群（積分24分以上）成長率也高達6成2。

校方表示，雖然陸續接獲家長來電詢問是否會辦理第二次招生，但除了高雄就學區3人外，112學年度台南就學區錄取419人已滿招，將不再辦理續招。

新化高中教務主任劉家全表示，今天上午實施線上報到，對於未報到者逐一打電話確認，仍有忘記的學生於中午過後補報到，因此，實際報到率破9成7，高分群學生也成長，分析高分群學生選擇就近入學原因，主要是相中新化高中完善升學輔導制度及讀書風氣優良的好口碑。

校長許宏明指出，今年台南市免試入學缺額4500人，但新化高中滿招且高分群學生入學成績又更勝於往年，在少子化招生艱鉅之際，仍維持滿招、高報到率且高分群學生數持續成長，相當不容易，也很感謝家長對學校的信任。

5A7＋與5A6＋成績都可上台南女中與台南一中，3位學生都住在新化，一致認為離家近，上下學很方便，加上這幾年新化高中升學表現亮眼，也讓他們很有信心。