遠東資源開發為遠東新全資子公司，主要業務為經營管理土地及不動產開發及租售，其中位於新北板橋的Tpark遠東通訊園區，融合綠建築、智慧建築及資通訊（ICT）、雲端、數位內容，園區內的商辦大樓均取得綠建築標章認證，開國內綠建築商辦群先河。

遠東資源開發此次進行綠色籌資，特別以「Saving Planet!遠資開發永續城市專案融資」命名，並以減少用電量、推動綠建築及提高能源使用效率為亮點，展現以打造永續城市為理念的核心DNA。

遠東銀致力實踐永續金融，在綠色授信部分從「綠色產業」、「綠色企業」出發，擴大自「資金用途」及「貸款特性」等不同構面切入。此聯貸案屬於貸款特性構面的永續績效連結授信，由銀行與融資企業依其標的特性議合環境績效改進目標，待達成目標後即回饋優惠措施。

而此次連結的標的之一為遠東通訊園區內的TPKA研發大樓，將其每年用電減量列入指標，同時亦將遠東資源開發的綠建築開發案新增、名下產權登記綠建築面積增加、能源使用效率提升等因素，納入貸款利率減碼優惠的連結要項。

遠東銀法金副總經理季正華表示，銀行辦理永續績效連結貸款案，除評估標的公司的溫室氣體排放、電力管理、能源耗用及降低廢棄物量等環境管理指標，並將契約期間的永續績效進步表現與貸款利率掛鉤，只要指定環境指標依約定升級達標，即予鼓勵貸款利率減碼。

遠東銀表示，金融業運用在財務供應鏈中的核心專長，引導金流壯大綠色經濟，成為全球永續大業的導航尖兵。遠東銀對於典範轉移積極回應，綠色授信量能逐年成長，總經理周添財指出，目前ESG授信餘額占法金授信比例已突破2成。