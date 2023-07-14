弘凱的單點iToF感測器MA 4424代表了感測能力技術的突破，MA 4424在4公尺內能以絕無僅有的精確度和可靠性進行距離測量和物體檢測，能夠從更遠的距離檢測物體，告別界限，探索戶外環境、大型設施等應用領域。

MA 4424感測器，以先進的940nm紅外波長技術，不僅提供極高的穿透力，並以極低的干擾，確保取得精確而可靠的數據，加上極微小的2.4mm x 4.4mm尺寸，使得弘凱的單點iToF感測器在各種應用場景中都能輕鬆融入。

弘凱可靠性亦是感測技術領域的基石，MA 4424能在攝氏-20~70度的溫度下，感測表現不受溫度的影響。

弘凱從智能感測、汽車應用、新型態亮化顯示皆能提供不同類型客戶完整的產品線與解決方案，除了不斷精進硬體設計以跟上技術和市場趨勢外，弘凱將更專注於如何附加產品加值的功能，如將頂尖的智能感測和模組化的技術與光學產品集成，以實現更卓越的性能和多元化的體驗。