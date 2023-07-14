近期天氣相當炎熱，有多地都出現38度極端高溫，讓人想躲在冷氣房裡。今（14）日網路瘋傳一段影片，有民眾家裡的冷氣突然無法開機，結果冷氣縫隙中竟然出現「鱗片」，嚇得趕緊找人求救，最後果真抓出一條王錦蛇，讓現場民眾嚇得頻頻尖叫，直說：「還吐舌頭！」

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一段2分多鐘的影片，拍攝者表示，因為冷氣突然無法開機，孩子發現「裡面怎麼有鱗片的感覺」，才緊急請冷氣師傅和抓蛇達人來處理，在拆除冷氣機外殼的過程中，拍攝者還發出「唉噁！」的驚呼聲，嚇得師傅說：「你不要喊啦，我也會怕耶」。

後來，拍攝者則轉變溫柔的語氣安撫師傅，「你不要緊張啦」，而當外殼和部分零件順利拆除後，抓蛇達人立馬上前揪出藏身在冷氣中的王錦蛇，拍攝者看了傻眼：「唉唷！蠻大隻的耶！天哪！還吐舌頭！」。

對此，抓蛇達人表示，這隻王錦蛇還算幼蛇，成熟體的身型還會更大，接著便將蛇暫時安置在玻璃罐中，拍攝者這時也不斷詢問「還有嗎？還有嗎？」請求抓蛇達人再幫忙確認，冷氣機裡面會不會窩藏其他蛇。

這段影片曝光後，引發網友熱烈討論，「外面太熱了，想直接吹冷氣」、「爬到冷氣裡也太恐怖了」、「哦，我的天啊，整個嚇死」、「就太熱了，終於讓牠找到避暑勝地了」、「這捉蛇的也太猛了，完全沒在怕」。另外，也有網友指出，這段影片是近期在社群平台瘋傳，並不確定實際拍攝的地點以及時間。

根據台灣蛇類快速辨別圖鑑資訊，王錦蛇俗稱「臭青公」，是一種大型蛇類，體長可達265公分，主要棲息於雜木林或農墾地或住宅區，常侵入農舍，白天、晚上都會活動，攻擊性較強，牠的肛門腺非常發達，被捕捉時會發出強烈的惡臭。