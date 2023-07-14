前立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢16日將在凱道舉辦遊行，各重要政黨總統參選人，只剩民進黨總統參選人賴清德沒有參與；黃喊出，「全面配合賴清德的時間」；民進黨發言人張志豪表示，當天是民進黨全代會，這場遊行時間拍板是在民進黨公布全代會時間後，另外，民進黨在這段時間，祭出囤房稅改革等，就是積極回應對社會正義期待。

日前黃國昌與館長赴民進黨中央，邀請賴清德出席這場居住正義及司法改革為訴求的大遊行，目前民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都確定出席，由於時間剛好卡到民進黨全代會，當時民進黨以會再視情況評估是否參與，禮貌性回應。

對於遊行前夕，黃國昌呼籲賴清德出席，他們將全面配合賴清德的時間，希望賴針對他們的訴求，把自己的主張說清楚，亦或者是上台反駁。張志豪表示，16日是民進黨全代會，這場遊行是在民進黨公布全代會後才公布，另外，過程中包含先前打出治安、居住正義等問題，民進黨在這段時間，對於這場遊行主訴求有過探究，包含居住正義政府祭出囤房稅改革等，就是積極回應對社會正義期待。

他說，也要詢問參與侯友宜、柯文哲及郭台銘，當天參與的這些人，對於居住正義是否能積極回應，還有柯、侯在居住正義上，對這個社會、國家，或原本城市有甚麼積極做法。