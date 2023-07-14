民視前8點檔《黃金歲月》收視稱霸全台，粉絲不捨劇中人物敲碗催生的「黃金歲月演唱會」，當時被搶票一空，演唱會結束後更意外引起眾多討論紛紛上網留言「想再看一次」、「拜託要電視播出」，電視台聽到觀眾的心聲重新剪輯成《黃金歲月演唱會》，預計周六（15日）晚間8點播出，滿足觀眾的願望。

4月22、23日舉行的「黃金歲月演唱會」由妙語如珠的洪都拉斯、王彩樺擔任演唱會主持人，比照秀場原汁原味呈現當年風華，秀場天后陳美鳳、台語歌王洪榮宏、蔡小虎、歌后龍千玉、《明日之星》實力唱將賴慧如等人帶來豪華歌舞秀，尤其是秀場出身的陳美鳳，好幾套火辣辣秀服讓大家看得目不轉睛。

陳美鳳一席金色緊身禮服搭配燈泡翅膀，創意滿分的打扮，秀出凍齡好身材，演唱過程還直接在台上換裝，讓全場讚嘆連連，還不忘提攜後輩的她，邀請黑旋風合唱，詮釋膾炙人口的好歌，讓粉絲聽到欲罷不能。