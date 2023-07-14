民進黨立委賴品妤跟多位各地議員今開記者會強調，現在入住社宅用抽籤方式，讓民眾靠運氣，像是中樂透一樣才能抽到；但改成輪候制，就能讓有需求民眾申請並且依序入住，賴品妤表示，修正社宅入住機制，是台灣居住政策重大改變，他肯定營建署的回覆，多次針對此議題質詢，內政部及營建署從一開始不願做、不想做，到現在終於願意著手研擬相關制度。

賴品妤說明，社宅採「輪候制」才能讓合適性高的人優先受到政府幫助，而非僅碰運氣。而在實施輪候制以前，針對多次未中籤的人，表示居住的迫切需求無法被滿足，應根據未中籤次數給予相應加籤數，才能在具備一定公平性下，提高入住社宅的機會，這個現在就能做。

賴品妤補充，抽籤制背後的意涵是，年輕人買不起房都只是「階段性」，就算沒抽中，幾年後就買得起，所以才讓大家覺得政府沒有真正理解他們需求。甚至曾有年輕朋友跟她分享，他們每年都去求神拜拜，只為了「抽中社宅」莊競程表示，2016年前社宅只有6000多戶，到今年6月底，包括已完工、興建中、決標待動工、包租代管等，總共約有20萬戶，賴清德副總統也已經喊出25萬戶的目標。

賴品妤說隨著社宅數量增加，分配問題必須重新思考。我們建議採取國外的「輪候制」，讓符合資格的民眾都可申請並依序入住，對於弱勢者也可優先，甚至加入「多次落選加籤制」的設計，讓制度更加符合居住正義的精神，希望內政部趕快做好相關規劃。

台北市議員苗博雅表示，現行社宅制度最大的問題，是地方政府各自為政，從入住的公平性到租金的合理性都出問題。以租金的合理性為例，過去台北市就錯誤的將房屋稅、地價稅計入成本，導致產生4萬社宅的鬧劇，經長期爭取整合跨黨派共識才更正錯誤。

台北市議員吳沛憶表示，輪候制比抽籤制更具確定性，但要發揮功能就要有穩定的社宅供給，要及時蓋出足夠數量的社宅，例如北市府目前有7000戶社宅規劃還找不到用地，所以不知道何時開工、何時完工，這種不確定的規畫，無法解決「看的到吃不到」的問題，因此搭配輪候制，就一定要持續蓋社宅，還必須有明確的興建時程，讓青年更清楚掌握未來進度。

內政部營建署表示，目前台灣的社會住宅仍持續在各地興建，未來供應量也會持續擴充，社會住宅的入住機制也能視各縣市居住需求，來滾動式調整，採取既有抽籤及候補制、或者是部分免除抽籤，改採輪候制，這都是可行且需經政策評估的方向。

營建署主任祕書朱慶倫表示，「目前可以供入住的社宅大概只有2萬401戶，的確是僧多粥少，2025年應該會達到興建高峰，高峰過程中，我們可以把輪候制搭配進來。」