世界衛生組織（WHO）今正式將人造甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）列為「第2B級可能致癌物」，雖然致癌的科學證據相對薄弱，但仍有一些研究表明可能具有致癌作用。毒物專家指出，阿斯巴甜廣泛運用於飲料、口香糖、冰淇淋，因無熱量、甜度是蔗糖的200倍，是相當好用的添加物。70公斤成人一天要喝下9～14瓶健怡可樂，才會超標。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，阿斯巴甜是合法的人工甜味劑，在國際、台灣的應用都很廣泛，包括飲料、口香糖、冰淇淋都會添加。其好處是沒有熱量，且甜度是蔗糖的200倍，民眾吃下不會發胖，糖尿病患也能吃，是相當好用的食品添加物。

WHO今將阿斯巴甜正式列為「第2B級可能致癌物」。對此，顏宗海說明，國際癌症研究機構（IARC）將致癌物質分為4等級，第1級是人類確定致癌物、第2級是人類可能致癌物、第3級是無法分類、第4級是不會致癌物。其中的第2級，為動物實驗顯示有致癌風險，但在人體沒有證據，又分2A、2B，前者在動物的致癌風險較強，後者較弱，僅在部分動物身上增加癌症風險。

「最大的關鍵是每日容許攝取量（ADI）」。顏宗海指出，根據WHO標準，每公斤體重每日不能服用超過40毫克的阿斯巴甜，在美國FDA的標準則是每公斤每日不能攝取超過40毫克。換算來說，70公斤的成人，一天要喝下9～14瓶健怡可樂，才會超標。一般人只要不過量就可以，但若是罕見疾病「苯酮尿症」患者，則是一點都不能碰，因無法代謝，將產生神經毒性。

食藥署副署長林金富表示，WHO將阿斯巴甜列為「第2B級可能致癌物」有2個含義，因阿斯巴甜可以用的品項多，第1個目的是要拉高關注的程度。拉高關注後，第2個用意是希望能有更多學者專家投入相關研究，現在的研究都非常有限，將來若流行病學、動物實驗、致癌機轉的研究能多投注人力、物力，可能會有進一步的報告。由於目前的證據不足以說明阿斯巴甜消化後具不良反應，也無需改變ADI，食藥署現階段不會對阿斯巴甜的使用進行進一步規範，但仍會持續關注相關的報告。