北市捷運中山站附近川菜館「川渝小吃坊」，14日下午1點27分疑廚房起火，造成店內冒出黑煙，店內數名客人立刻疏散，廖姓、李姓2員工分別燙傷、嗆傷送醫，所幸都沒有生命危險，起火原因將後續調查。
警消獲報大同區南京西路的巷弄內冒出火舌，消防人員緊急到場，初步了解是瓦斯洩漏引發，起火點在廚房內，店內當時用餐客人立刻跑出，而43歲廖男、37歲李女在店內幫忙，逃出後發現有燒傷以及嗆傷，送醫檢查，生命徵象穩定。
警消下午2點多撲滅火勢，現場則拉起封鎖線調查起火原因，所幸並未波及週邊鄰居。
北市捷運中山站附近川菜館「川渝小吃坊」，14日下午1點27分疑廚房起火，造成店內冒出黑煙，店內數名客人立刻疏散，廖姓、李姓2員工分別燙傷、嗆傷送醫，所幸都沒有生命危險，起火原因將後續調查。
警消獲報大同區南京西路的巷弄內冒出火舌，消防人員緊急到場，初步了解是瓦斯洩漏引發，起火點在廚房內，店內當時用餐客人立刻跑出，而43歲廖男、37歲李女在店內幫忙，逃出後發現有燒傷以及嗆傷，送醫檢查，生命徵象穩定。
警消下午2點多撲滅火勢，現場則拉起封鎖線調查起火原因，所幸並未波及週邊鄰居。
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