北市大同區一間餐廳起火，警消在2點多撲滅火勢。（翻攝畫面）
北市大同區一間餐廳起火，警消在2點多撲滅火勢。（翻攝畫面）
北市名店「川渝小吃」廚房起火！客人奔逃 2員工受傷送醫

北市捷運中山站附近川菜館「川渝小吃坊」，14日下午1點27分疑廚房起火，造成店內冒出黑煙，店內數名客人立刻疏散，廖姓、李姓2員工分別燙傷、嗆傷送醫，所幸都沒有生命危險，起火原因將後續調查。

警消獲報大同區南京西路的巷弄內冒出火舌，消防人員緊急到場，初步了解是瓦斯洩漏引發，起火點在廚房內，店內當時用餐客人立刻跑出，而43歲廖男、37歲李女在店內幫忙，逃出後發現有燒傷以及嗆傷，送醫檢查，生命徵象穩定。

警消下午2點多撲滅火勢，現場則拉起封鎖線調查起火原因，所幸並未波及週邊鄰居。

楠梓加工區大火！世界級壓克力工廠爆炸 濃煙沖天畫面曝
南投埔里鐵皮屋起火竄濃煙 女屋主成焦屍慘死
南京西路也出現天坑！北市府曝最新搶修進度
#南京西路 #川渝小吃坊 #廚房 #中山站 #起火