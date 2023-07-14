國民黨總統參選人侯友宜在近期2024大選民調中落後，同黨籍不分區立委鄭麗文拋出「換侯說」，而藍營立委參選人徐巧芯昨卻直言，當初強迫黨中央去提名的人是鄭麗文，現在又第一個出來喊換侯，是怎樣？而民眾想究竟如何？最新網路投票顯示，支持鄭麗文說法的有43%、挺徐巧芯的只有25%。

Youtube頻道《中時新聞網》今（14）日發起網路投票，截至下午3點50分，總計有超過13000人參與。針對國民黨掀起換侯風暴，「大家比較挺誰的說法呢？」題目，有25%的網友認同「徐巧芯」的說法、支持「鄭麗文」說法的則有43%、投「花生省魔術了？（發生什麼事了）」選項的人有16%、最後16%則為「比較關心白飯之亂」。

支持鄭麗文的民眾指出，「雖然我已經對國民黨徹底死心，並不希望韓國瑜出來再受一次折磨，但我能感受到鄭麗文的擔心，而且她講的是真實大白話」、「真的不用說啥陰謀還是金主，侯太爛。就是這麼簡單。」、「徐的回應真的讓我傻眼」、「鄭麗文加油」、「如果站在國民黨的角度，當然是換韓呀！至少會止穩」。而認同徐巧芯的人則稱，「分區挺徐、不分區沒差、總統別賴就好」、「難得巧芯佔下風」。

另外還有網友抱持不同觀點，「兩邊都希望國民黨好，沒什麼對錯之分，問題出在朱立倫不是嗎？」、「王小姐是對的」、「我只覺得有白飯可以讓我吃就好」、「不知道怎麼選擇，那就先吃碗白飯」、「我比較關心白飯之亂背後的動機與它顯現的原因，製造對立與人民的薪資縮水導致教育費用縮水」、「關心王小姐才是對的」。

網友紛紛留言「王小姐是對的」，主因是近日桃園龜山一名「王小姐」租屋處鐵門生鏽，竟被房東要求付2萬5000元的換門費，她感到錯愕之餘，上網詢問該如何解決。事後因為亮麗外表造成風潮，讓不少網友跟風大喊「王小姐是對的！」