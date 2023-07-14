鴻海創辦人郭台銘昨在臉書批評，很多產業面臨停滯不前的窘境，每個產業就像無頭蒼蠅一樣各自為政。行政院長陳建仁今（14）日指出，郭對台灣的認知似乎與現實狀況有所落差，台灣從2020到2022年的平均經濟成長率是全球第一，台灣的經濟成長確實相當地亮麗。

郭台銘指出，台灣目前的狀況，民間的能量十分旺盛，卻因為政治的僵局，很多產業面臨停滯不前的窘境。我們無法轉型做出更具附加價值的服務或產品，因為國家失去為產業「整合」及發揮「定錨的作用」，每個產業就像無頭蒼蠅一樣各自為政。

陳建仁今日出席「112年民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮」回應，謝謝郭董事長對台灣各項的付出，但是郭對台灣的認知似乎與現實狀況有所落差。

陳建仁強調，台灣經濟發展近年來相當亮麗，經歷中美貿易戰、烏俄戰爭、COVID-19的挑戰，但是台灣經濟表現相當亮麗，「投資台灣三大方案」已經突破2兆，今年底會達到2.2兆元。

陳建仁說，台灣從2020到2022年的平均經濟成長率是全球第一，台灣對全球的出口成長率，近7年來增加70％，達到4794億美元，大家都可以看到，台灣的經濟成長相當亮麗。

陳建仁也說，政府財政紀律嚴守得很好，最近幾年來都有很好的歲計賸餘，近5年來的歲計賸餘都超過了1千億元，甚至在2022年高達到將近5000億元，這也就是為什麼有相關經費來做6000元現金普發，並且來補貼健保和勞保，以及台電；更重要的，還能夠對學貸、房貸族多很多的幫助，希望郭董事長了解這些事實以後，能夠跟政府一起努力，把台灣建設得更溫暖、更堅韌。