台灣高檢署14日表示，為防範境外不法資金，影響明年的總統及立委選舉，全國檢警調3日至12日針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房執行專案查緝，共查獲匯兌或洗錢數額共計156億元，收押17人，查扣犯罪所得7400萬多元。

高檢署表示，此波專案共查緝42案，涉案人數169人，其中以違反組織犯罪條例等罪嫌收押17人、交保38人，查扣犯罪所得約7400萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛及高價手錶12支，總計查獲匯兌或洗錢總額約156億元（匯入金額約18億元；匯出金額約21億元；賭博或詐團洗錢金額約117億元）。

高檢署指出，距離2024大選僅半年，最高檢察署及全國各級檢察署將17日同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，全面啟動選舉查察。

高檢署說，今年選舉查察重點包括強化查賄、嚴防境外資金及選舉賭盤，加上近年來詐騙集團猖獗，不法資金流竄，為全面整頓金融秩序並阻絕不法金流影響選舉，高檢署協調全國檢察及警調機關自7月3日至12日間針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案。

高檢署表示，匯兌或洗錢地區則以中國大陸及東南亞地區為主。其中，高雄地檢署檢察官指揮高雄市市刑大破獲方姓主嫌23人洗錢集團，經營台灣與越南間線上博弈及洗錢，提供博弈平臺出金入金服務，粗估其營業金額達越南盾7兆271億679萬元（折合新台幣約90億元），並查扣自小客車1輛、房屋2棟等不法所得。