溪湖警分局副分局長施焜山表示，將會持續關懷少年傷勢恢復狀況。（孫英哲攝）

彰化縣埔鹽鄉發生警方執行探尋轄內非法移工勤務時，圍捕一名無辜17歲少年，並造成少年臉部受傷的烏龍逮捕事件，雖事發已10天，但該少年仍心有餘悸，而在身心受創下，他得知該事已曝光，還擔心幾名員警會工作不保或受到處分，頻為警方說話，成熟懂事得令人心疼。

少年的家屬指出，案發隔天警方有派人登門致意及道歉，現在最重要的是把孩子顧好，孩子在警方圍捕時左臉撞上耕耘機，送醫縫了17針，他們擔心孩子臉部傷勢的復元狀況，警方有承諾會負責醫藥費，孩子到現在還是會害怕，睡覺時會突然驚嚇，壓力很大。

他們表示，當天孩子在秧苗場工作後要返家，騎車途中突然被一輛轎車靠近，當時孩子看到有人將車窗打開後伸手過來要拉，並不知道對方是誰，一邊跑一邊喊救命，以為是壞人要將其抓入車內，任何人遇到這種狀況都會嚇到，也很難判斷對方到底是不是警察。

當時孩子遇到這樣突如其來的狀況根本是不知所措，對方是3個大男人，孩子被壓制在地時，連續問了好幾次「你們真的是警察嗎？」這時對方才去拿警察的證件來給孩子看。

令人心疼的是，孩子歷經此事雖仍驚魂未定，但事件曝光後，還擔心當天幾名員警會受到處分，除表示「警察很辛苦」，還問家中大人「他們（警察）會不會因此丟了工作，或被處分？」

「警方作法太超過了！」家屬說，孩子目前仍在驚嚇中，一想到當天發生的事還會嚇得全身發抖，他的家庭困苦，一直問有沒有工作可以貼補家用，好不容易才找到一份秧苗場工作，早上7點就出門上班，真得很辛苦。

溪湖警分局副分局長施焜山指出，該分局埔鹽分駐所同仁於本月4日傍晚在便服常訓返所後，於轄內進行探尋非法移工勤務，在天盛村番金路天龍宮見一名男子騎乘腳踏車，並使用手機，精神狀況不佳，騎車搖擺不定，遂攔停該男子，並表明警察身分，該男子誤以為警方是壞人，立即逃離現場。

過程中，該男不慎碰撞民宅內的耕耘機，導致左臉頰遭割傷。施焜山強調，本案純係誤會造成，警方當時是執行盤查，並非鎖定逮捕對象，事發當下警方也通報一一九到場，並陪同將該名受傷男子就醫，對於逮捕過程意外造成該男子受傷，警方深感不捨，後續會持續關懷傷者復元情形，並妥適處理後續和解事宜，目前已取得家屬初步諒解。

當地居民說，事發時他有聽到隔壁傳來少年在喊救命的聲音，他趕過去看時有看到3名男子中有兩人將少年壓往地面，少年當時滿臉是血，當時警方還未表明身分，他以為是行車糾紛，上前要排解，根本沒有想到是警察在抓人，「當時少年滿臉是血，很恐怖。」